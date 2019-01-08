Son Dakika Haberleri: Mersin Anne ve Babasını Öldüren Zanlı Beni Aşağılıyorlardı

Mersin Anne ve Babasını Öldüren Zanlı Beni Aşağılıyorlardı

1 saat önce

Annesi ve babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Ali Ay, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin Anne ve Babasını Öldüren Zanlı Beni Aşağılıyorlardı, System.String[]
Annesi ve babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Ali Ay, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlı, rahat tavırları ile dikkat çekti. Ali Ay'ın psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, öldürdüğü anne ve babasının cenatezi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönrderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Anne, Güncel
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