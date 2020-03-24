Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın - Son Dakika

Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın

6 saat önce

Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın 3 ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü Mersin'in Erdemli ilçesinde, Mersin Antalya D-400 karayolu çevresinde makilik alanlarda 3 ayrı noktada yangın çıktı.

Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın

3 ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Mersin Antalya D-400 karayolu çevresinde makilik alanlarda 3 ayrı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ayaş Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu çevresindeki makilik alanlarda birbirine yakın zamanlarda 3 ayrı noktada yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahalede bulundu. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle çıkan yangınlar tek tek kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Bölgedeki otellerin elektriğini sağlayan hatlara yakın bir yerde çıkan son yangına da ekiplerce müdahale edildi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Aytaç, "Mersin Antalya yolu üzerinde 3 ayrı yerde yangın çıktı. Kimin ne için yaktığını bilemiyoruz. Ekipler çıkan yangınları söndürdü" dedi.

Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın

D-400 Karayolu, Antalya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:55 Kaynak: İHA

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