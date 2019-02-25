Mersin Antik Kent Üzerinde Paraşütlerin Dansı

Mersin'in Anamur ilçesinde yaklaşık 2 bin 5 yüz yıldır ayakta kalmayı başaran Anamuryum Antik Kenti, bu yılda yeşili, denizi kumsalı ile bahara merhaba derken, gökyüzünde süzülen paraşütler de tarihi ve turistik yeri gezmek için gelenlerin ilgi odağı oldu.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaklaşık 2 bin 5 yüz yıldır ayakta kalmayı başaran Anamuryum Antik Kenti, bu yılda yeşili, denizi kumsalı ile bahara merhaba derken, gökyüzünde süzülen paraşütler de tarihi ve turistik yeri gezmek için gelenlerin ilgi odağı oldu.



Havaların ısınması ile tarihi tonozların ve surların etrafı papatyalar ve yeşil bir örtüye bürünürken, 350 metre yükseklikteki tepeden atlayan paraşütçüler, tarihi şehre ayrı bir güzellik katıyor. Anamur'un muzu çileği ve portakalının yanında tarihi güzelliklerinin de göz kamaştırdığını söyleyen Ömer Yavuz Ören çok güzel olmuş, çalılardan arındırılmış temizlenmiş, Buralara sahip çıkmak lazım, buraları devamlı gezmek lazım. İnsana bazı şeyler anlatır burada. Gelmiş geçmiş şeyler var. Yaşanmış. Güzel bir yer dedi.



Anamuryum'u gezen Kiraz Yıldız Peker-Emin Peker çifti de antik kentin gezip görülmeye değer bir yer olduğunu ifade etti. Emin Peker, Anamuryum'un diğer antik kentlerden farklı olduğunu belirterek, Gerçekten gezip görmeye değecek güzel bir yer. Antalya da da çeşitli antik kentlere gitmiştik, Hemen hemen çok benziyor. Hatta daha büyük bir alan geldi. Ailelerin çocuklarıyla rahat bir şekilde gezebileceği, hafta sonu güzel etkinlikler yapabileceği bir yer. Tüm herkesi Anamuryum Antik kentine, Anamur'a bekliyoruz diye konuştu.. Kiraz Yıldız Peker de, tarih, yeşil ve mavinin birlikte buluştuğu Anamuryum'un fazla duyulması gerektiğini kaydetti.

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