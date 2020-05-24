MERSİN Apartman altındaki bakkalda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Apartman altındaki bakkalda çıkan yangın korkuttu

MERSİN'in merkez Mezitli İlçesinde cadde üzerindeki apartmanların altında bulunan markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Gazi Mustafa Kemal (GMK) üzerinde bulunan bakkalda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan bakkaldan, öğle saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden apartman sakinleri hemen itfaiye ve 155 polis ihbar hattını aradı. Dumanın artması üzerine apartman sakinleri paniğe kapılırken, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bakkalın kepengini açarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Büyük çaplı zararın meydana geldiği yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.