Son Dakika Haberleri: MERSİN Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

MERSİN Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı

1 saat önce

Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladıMersin'in Erdemli ilçesinde, bir binanın girişinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

MERSİN Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı, System.String[]
Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir binanın girişinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Alata Mahallesi'ndeki 5 katlı Gül Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar, çocukların kapı girişine bıraktıkları oyuncakların arkasında yılan görünce itfaiyeden yardım istedi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir kıskaç ile yakaladı.
Yılan doğal yaşam alanına bırakılırken, yetkililer, son günlerde sıkça yılan görüldüğüne dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
Mersin, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:58:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MERSİN Apartman girişindeki yılanı, itfaiye ekipleri yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]