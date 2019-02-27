Mersin Aranan Hükümlü, Kamyonetin Kasasında Yakalandı

Aranan hükümlü, kamyonetin kasasında yakalandıMersin'in Tarsus ilçesinde, 7 farklı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında gizlenirken yakalandı.

Aranan hükümlü, kamyonetin kasasında yakalandı



Mersin'in Tarsus ilçesinde, 7 farklı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında gizlenirken yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir kamyoneti ilçe girişinde durdurdu. Kamyonetin arka kısmında bulunan narenciye kasalarının arasına giren ekipler, burada gizlenen 1 kişiyi yakaladı. Kimlik bilgilerini gizleyen şüphelinin parmak izini alan jandarma, şüphelinin 'dolandırıcılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, hayvan hırsızlığı ve belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma' gibi 7 farklı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hükümlüyü cezaevine teslim etti.

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