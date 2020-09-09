MERSİN Aratos, gün ışığı ile buluşmak için destek bekliyor - Son Dakika

MERSİN Aratos, gün ışığı ile buluşmak için destek bekliyor

Aratos, gün ışığı ile buluşmak için destek bekliyorMERSİN'de kazı çalışmaları devam eden, felsefeci, şair ve gökbilimci Aratos'un anıt mezarını ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm sivil toplum kuruluşlarını destek vermeye davet etti.

Aratos, gün ışığı ile buluşmak için destek bekliyor

MERSİN'de kazı çalışmaları devam eden, felsefeci, şair ve gökbilimci Aratos'un anıt mezarını ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm sivil toplum kuruluşlarını destek vermeye davet etti.

Felsefeci, şair ve gökbilimci Aratos'un anıt mezarının ortaya çıkartılması için Mezitli ilçesi Soli Pompei'de çalışmalar sürüyor. Kazı Başkanı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Deniz Kaplan, alanı ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a kazının aşamaları hakkında bilgi verdi.

Kaplan, aralarında gönüllü öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 20 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Kaplan, Başkan Tarhan'ın tarla sahibini ikna ederek anıt mezar alanının bağışlanmasını da sağladığına dikkat çekti. Yaklaşık 40 gündür kazı çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Kaplan, 'Başkanımız bu konuda bize desteklerini sürekli sunuyor. Kendilerine de teşekkür ediyoruz ve özellikle Mersin kamuoyunun da bizlere desteklerini ve yardımlarını istiyoruz. Çünkü bu sadece Mersin için değil dünya için çok önemli bir anıt. Kazılar sürdükçe, aşağı doğru inmeye ve genişlemeye devam edeceğiz. Şu anki veriler, antik kaynakların bize sundukları, gezginlerin çıkartmış olduğu kent planları ve özellikle 1899'da yayınlanan Anıt Mezarı'nın gravüründen yola çıkıldığında şu an Aratos'un mezarının olduğunu en yüksek ihtimal seviyesindeö dedi.

KAZI ÇALIŞMALARI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Aratos'un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılmasının önemine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle kazı çalışmalarını belirli bir noktaya getirdiklerini kaydetti. Tarhan, şunları söyledi:

'Ancak maalesef bu yeterli olamadı. Belediye olarak bizim imkanımız yok ama zorluyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Daha önce kentimizde örneği görülmemiş bir biçimde bu sene ilk defa Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın ve Deniz Ticaret Odası'nın destekleri oldu. Sanıyorum ay sonunda Ticaret Borsası'nın küçük de olsa desteği olacak. Bu küçük desteklerle bu çalışma uzamış oluyor. İstiyorum ki Mersin'de ki tüm sivil toplum kuruluşları, iş insanları buraya destekte bulunsun. Belki bir holding çıkacak aynı Göbeklitepe'de olduğu gibi destek verecektir. Nasıl eğitime katkı istiyorsak bu tür kültürel miraslara, dünyanın ortak değerlerine de herkesin sahip çıkması gerekir. Mersin'in buna sahip çıkacağına inanıyorum. Bizim sloganımız 'Hayırsever Mezitli'ydi ama gerçekten Mersin'in de aynı ölçüde hayır sever olduğunu pek çok alanda gördük. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına, iş insanlarına, vatandaşlara sesleniyorum. Hem gelip görsünler hem destek olsunlar. Aratos'un mezarı ortaya çıkarsa tüm dünya duyacak ve Mersin'in tanıtımına da aynı zamanda büyük katkısı olacaktır."

MERSİN Aratos, gün ışığı ile buluşmak için destek bekliyor

Mezitli, Mersin, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Aratos, gün ışığı ile buluşmak için destek bekliyor - Son Dakika

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