MERSİN Aratos'un mezarı gün ışığına çıkarmak kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aratos'un mezarı gün ışığına çıkarmak kazı çalışmaları sürüyor

MERSİN'in Mezitli İlçesinde Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti alanı içerisinde bulunan ünlü gökbilimci Aratos'un anıt mezarını gün ışığına çıkarmak için kazı çalışmalarına Mezitli Belediyesi de destek veriyor. Kazı ekibini ziyaret eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzun süreç sonunda kazı çalışmalarına başlanılabildiğini anlatan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bir an önce Aratos'un mezarının ortaya çıkmasını amaçladıklarını kaydetti. Tarhan, 'Ancak kazı çalışmalarına başlanmış olması yetmiyor. Bunun bir de finansman yönü var. Yeterli ödenek olacak ki daha çok işçi çalışacak, daha çabuk sonuca ulaşacağız. Aratos'un mezarının ortaya çıkması ile tüm dünya kamuoyu ilgilenecek. Bu Mersin'in, Mezitli'nin tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı şekilde Soli Pompeipolis Antik Limanı'nın ortaya çıkması bizim dünya ölçeğinde de tanımamıza fırsat vermiş olacak. Bu nedenle özel sektörün sponsor olarak destek vermesini istiyoruz. Bazı başvurularımız da oldu ancak sonuçsuz kaldı. Arayışımız devam edecek" dedi.

1 AY SÜRECEK

Kazı Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, çalışmaların bir ay süreceğini belirterek, şunları söyledi: 'Bu kazıları yapmamızın amacı milattan önce 3. yüzyılda yaşamış kendi döneminin en ünlüleri arasında yer alan şair, astronom, matematikçi, tıp uzmanı Aratos'un anıt mezarını ortaya çıkarmak. Aratos'un, Solili olduğu tarihçi ve coğrafyacılar tarafından açıkça belirtmektedir. Atina'ya gidip 20'li yaşlarda çeşitli felsefe okullarında, matematik okullarında öğrenim görmüş ve daha sonra dönemin krallarının himayesinde kendisini üne kavuşturacak eserler vermiştir. Bunlardan bir tanesi de gök olayları olarak bilinen astronominin temel kitapları arasında yer alan şiirsel bir anlatımdır. M.Ö 245 yılında orta Makedonya'da bulunan Pella'da ölmüştür. Bazı gezginlere göre külleri buraya getirilmiştir. Ama şurası bir gerçektir ki Aratos kendi memleketinde gömülmüştür veya mezarı yapılmıştır. Bunu kazılarla da ortaya çıkarmaya çalışacağız?