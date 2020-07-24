MERSİN Arıları sinek ilacıyla öldürülüp balları çalınan üreticiler tepkili - Son Dakika

Arıları sinek ilacıyla öldürülüp balları çalınan üreticiler tepkili

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir araya gelen üreticiler, son günlerde arı kovanlarına yapılan sinek ilacıyla saldırı ve kovanlardan hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, ilçeye bağlı Avgadı Yaylası'nda saldırıya uğrayan ve hırsızlık yapılan kovanların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Beraberindeki 30 arı üreticisiyle açıklamalarda bulunan Kurt, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kovanlardaki balların çalındığını, arıların ise sinek ilacı sıkılarak öldürüldüğünü bildirdi.

Üreticilerin ciddi anlamda mağdur olduğunu belirten Kurt, "Ne yazık ki bal hasat zamanında şu canlılara kıymanın anlaşılır ve anlatılabilir bir tarafı yok. Vicdanen de ahlaken de anlatılamaz bir durum. Bu saldırıları gerçekleştirenlerin en kısa zamanda bulunması gerekiyor. Üreticilerimizin emeklerine ve mesleğe olan aşklarına tamamen zarar gelmiş durumda" dedi.

'SORUNUMUZ ÇÖZÜLSÜN'

Kovanlarına zarar verilen arıcı Yusuf Göktepe de emeklerinin boşa gittiğine değinerek, "Kovanlar yıkılıyor ve özellikle bal alabileceğimiz verimli arılara zarar veriliyor. Kolluk kuvvetlerine başvurduk şu an araştırılıyor ama bu durum bizi çok üzüyor. Bir an önce çözülmesini rica ediyoruz" dedi.

SİNEK İLACI SIKMIŞLAR

Arılarına sinek ilacı sıkılan Durmuş Aydoğdu da 3 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, "Bu yıl kendimi geliştirdiğimi düşünürken, kolonilerimi iyileştirdiğimi düşünürken, kim olduğunu bilmediğimiz insanlar kovanlarımıza ilaç sıktı. Komple ölen koloniler var" diye konuştu.

Çocukluğundan beri arı kovanları arasında olduğunu anlatan Mustafa Tok (80) ise "Ayı karnı doyana kadar balı yer, bırakır çeker gider. Arıya hiçbir zarar vermez. Arı yine aynı sağlam kalır ama sahipsiz buldukları arıyı insanlar ne yapıyor? Helak edip atıyor. Balını yiyor, çerçevesini kırıyor, içine ilaç sıkıyor veya çalıp götürüyor. Çeşitli yöntemler oluyor" dedi.