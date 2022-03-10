Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Müfide İlhan" temalı defile düzenlendi - Son Dakika
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Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Müfide İlhan" temalı defile düzenlendi

10.03.2022 17:33

Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeki defilede, Türkiye'de ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan'ın yaşam tarzından yola çıkılarak oluşturulan kreasyon sergilendi.

Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeki defilede, Türkiye'de ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan'ın yaşam tarzından yola çıkılarak oluşturulan kreasyon sergilendi.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü, 1950'de Mersin Belediye Başkanı seçilen, 1996'da yaşamını yitiren İlhan'ı anmak için Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) işbirliğinde proje başlattı.

Proje kapsamında oluşturulacak kreasyon için İlhan'ın ailesinden ve yakınlarından alınan fotoğraflardaki kıyafetler incelendi, adına yazılan kitaplar ve makaleler okundu.

Dönemin kumaşları, nakışları ve dikiş teknikleri ele alınarak hazırlanan tasarımlar, enstitünün atölyelerindeki çalışmayla kıyafetlere dönüştürüldü.

Hazırlanan kreasyon, "İstikbale hür bakan Mersin'e ilham olan Müfide İlhan" temasıyla Arkeoloji Müzesi'ndeki defilede beğeniye sunuldu.

Tarihi eserlerin arasında yürüyen mankenler, özenle hazırlanan 10 tasarımı sergiledi.

Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Etkinliğe, İlhan'ın kızı Simla İlhan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Abdullah Özyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer ve GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı da katıldı.

Mersin Arkeoloji Müzesi'nde Müfide İlhan temalı defile düzenlendi
Mersin Arkeoloji Müzesi'nde Müfide İlhan temalı defile düzenlendi
Mersin Arkeoloji Müzesi'nde Müfide İlhan temalı defile düzenlendi
Mersin Arkeoloji Müzesi'nde Müfide İlhan temalı defile düzenlendi

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Arkeoloji Müzesi, Türkiye, Mersin, su, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Arkeoloji Müzesi'nde 'Müfide İlhan' temalı defile düzenlendi - Son Dakika


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