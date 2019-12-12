Mersin-aşırı yağış kazaya neden oldu - Son Dakika
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Mersin-aşırı yağış kazaya neden oldu

6 saat önce

Aşırı yağış kazaya neden olduMersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi.

Aşırı yağış kazaya neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tarsus Pozantı TEM otoyolunda meydana geldi. Murat Tekkanat idaresindeki 33 AVV 578 plakalı otomobil, yolun kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıkarak aynı şeritte seyir halinde olan Mehmet Yılmaz idaresindeki 27 VN 586 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan iki araç, bariyerlere vurarak durabildi. Kazada TIR ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yolun trafiğe açık tutulması için polis ekipleri emniyet şeridi oluştururken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin-aşırı yağış kazaya neden oldu

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:15 Kaynak: DHA
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