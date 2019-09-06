Son Dakika Haberleri: Mersin atatürk parkı'ndaki kafe yıkıldı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin atatürk parkı'ndaki kafe yıkıldı

58 dakika önce

Atatürk Parkı'ndaki kafe yıkıldıMERSİN Büyükşehir Belediyesince imar planına aykırı olduğu gerekçesi ile yıkımına karar verildikten sonra işletme sahibi tarafından bugün tasfiyesine başlanan kafenin, imar barışı kapsamına alınması nedeni ile yıkımın usulsüz olduğu ileri sürüldü.

Atatürk Parkı'ndaki kafe yıkıldı

MERSİN Büyükşehir Belediyesince imar planına aykırı olduğu gerekçesi ile yıkımına karar verildikten sonra işletme sahibi tarafından bugün tasfiyesine başlanan kafenin, imar barışı kapsamına alınması nedeni ile yıkımın usulsüz olduğu ileri sürüldü. Belediye yetkilileri ise iddiaları reddedip yıkımın kanuna uygun olduğunu söyledi.

İşletmeci Aleattin Ceylan'ın iddiasına göre; kent merkezindeki Atatürk Parkı içerisinde yer alan ve 25 kişinin çalıştığı kafeterya, 2013 Akdeniz Oyunları öncesinde genişletildi. Hazine arazisindeki kafe için gerekli ücret ödendi ve işletmeci imar barışından da yararlanarak belge ve ruhsatlarını aldı. Ancak büyükşehir belediyesi kafenin imar planına aykırı olduğu gerekçesi ile yıkılmasına karar verdi, konu taraflarca yargıya taşındı. Yıkımına karar verilen kafe de bugün işçiler tarafından boşaltıldı, tasfiye işlemleri olaysız şekilde başladı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Aleattin Ceylan, "İmar barışından faydalandık, yalan beyanlar ile belgelerimizi iptal ettiler. Mahkememiz devam ediyor. Sonucu geldiği zaman hak bize geçecek ve tazminata mahkum edilecek. Atatürk Parkı'nda kimsenin oturabileceği bir yer kalmadı" dedi.

BELEDİYE: KANUNA UYGUN

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise yıkım kararının kanuna uygun olduğunu ve kurum olarak kanunsuz hiçbir kararın altına imza atmayacaklarının altını çizdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Topkapı Sarayı devredildi: Tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda
İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum Türkiye'den Putin'in önerisine yanıt: Olaya kendi çıkarlarımız boyutundan bakarız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:14:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin atatürk parkı'ndaki kafe yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]