Mersin avda vurulan genç, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin avda vurulan genç, öldü - Son Dakika

Mersin avda vurulan genç, öldü

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaban domuzu avında av tüfeği ile kazara vurulan Hüseyin Ercan (28), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yaban domuzu avında av tüfeği ile kazara vurulan Hüseyin Ercan (28), hayatını kaybetti.

Olay, bugün Batısandal Mahallesi'ndeki Yanıkhan ören yeri yakınlarında meydana geldi. Tarlaların çevresinde yaban domuzlarının olduğunu fark eden Hüseyin Ercan, yakınlarıyla birlikte sürek avına çıktı. Av sırasında kimin ateşlediği hünez bilinmeyen av tüfeğiyle kazara vurulan Ercan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Mersin avda vurulan genç, öldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:21 Kaynak: DHA
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