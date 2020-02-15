Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı - Son Dakika
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Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

6 saat önce

Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandıMERSİN'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

MERSİN'de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Adana plakalı kırmızı renkli otomobilin sürücüsü Mersin- Tarsus karayolu'nda sol ayağını camdan çıkartıp, aracını kullandı. Bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark eden otomobil sürücüsü, hızını arttırıp, gözden kayboldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

Mersin ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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