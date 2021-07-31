Aydıncık'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan ve daha sonra farklı mahallere yayılan yangın için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bölgede çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yangında zarar gören evlerde hasar tespit çalışmasına başlandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 28 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı.