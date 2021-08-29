Mersin Aydıncık'taki yangın mağduru üreticilere destek - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Aydıncık'taki yangınlarda mera ve otlakların zarar görmesi nedeniyle hayvanlarını beslemekte güçlük çeken 86 üreticiye 25 ton yem dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle mera ve otlakların zarar gördüğü bölgedeki üreticilerin yem ihtiyacı için Tarım ve Veteriner Hizmetleri Dairesince çalışma başlatıldı.???????

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleri sonucunda oluşturulan liste ve belediyeye başvuranlar arasından, yem ihtiyacı olan üreticiler belirlendi. Ekipler 86 üreticiye 25 ton küçükbaş yemi dağıttı.???????