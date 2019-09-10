Mersin aynı alan, 3 gün içinde 2'nci kez yandı

Aynı alan, 3 gün içinde 2'nci kez yandı

Mersin'de bir eğlence mekanının arka kısmındaki ormanlık alanda, 3 günde 2'nci kez yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının arka kısmındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangını ihbar eden vatandaş, 2 arsa sahibi arasında husumet olduğu için 6 el pompalı tüfekle ateş edildi. Sonra villanın üzerine küller yağmaya başladı, yangın çıkmış. Hemen itfaiyeyi aradık, yangın yerini gösterdik. Bir de kaplumbağa kurtardık dedi.

Aynı bölgenin 3 gün içinde 2 kez çıkan yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.