Mersin Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü

Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü (2)BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞMersin'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyli Etiz'i (48) tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), adliyeye sevk edildi.

Ayrı yaşadığı eşini tahra ile öldürdü (2)



BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ



Mersin'de bir süredir ayrı yaşadığı eşi Leyli Etiz'i (48) tahra ile başına defalarca vurarak öldüren Süleyman Etiz (58), adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Süleyman Etiz, cinayetten sonra evden ayrılarak adliyeye gitti. Burada polise teslim olan Etiz, daha sonra cinayet masası ekiplerine teslim edilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgulanan Etiz, uzun süredir ayrı yaşadığı eşinin boşanma davası açması nedeni ile tartıştıklarını, olay anında Leyli Etiz'i tahra ile başına defalarca vurarak öldürdüğü söyledi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Süleyman Etiz, adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gözü Dönen Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü

Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi

Mersin'de 6 Metre Boyunda Köpek Balığı Yakalandı

Brezilya'da 10 Kişinin Öldüğü Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı