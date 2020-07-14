MERSİN AYRILDIĞI EŞİNİN VURUP SAKAT BIRAKTIĞI KADIN: SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK - Son Dakika

MERSİN AYRILDIĞI EŞİNİN VURUP SAKAT BIRAKTIĞI KADIN: SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK

MERSİN'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde boşandığı Özkan Yarbi (35) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle ayağından vurulan Hatun Koç (28), tutuklu yargılanan eski kocanın serbest bırakılmamasını istiyor.

MERSİN'de, 7 yaşındaki kızının gözleri önünde boşandığı Özkan Yarbi (35) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle ayağından vurulan Hatun Koç (28), tutuklu yargılanan eski kocanın serbest bırakılmamasını istiyor. Koç, "Emine Bulut gibi, Özgecan gibi ölmek istemiyorum. Serbest kalırsa beni öldürecek" dedi.

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Olay, geçen yıl 27 Mayıs günü, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti annesinde olan 7 yaşındaki kızına bayram alış verişi yapmak istedi. Bu amaçla da boşandığı Hatun Koç ile otogar yakınlarında buluştu. Eski eşi ile kızını aracına alan

Yarbi, yeniden barışmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca da aracı ıssız bir yere doğru sürmeye başladı. Koç, bir süre sonra yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Araçtan inen Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfekle çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların sağ ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Koç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Özkan Yarbi ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Günlerce süren tedavinin ardından taburcu olan Hatun Koç'un sağ ayağı sakat kaldı. Yarbi hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı.

SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan 2 çocuk annesi Hatun Koç, Özkan Yarbi ile 2012 yılında evlendiklerini ve evli kaldıkları 7 yıl boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

Eski eşinin daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını bu nedenle yüzünün sol tarafının felç olduğunu söyleyen Koç, "Emine Bulut gibi, Özgecan gibi ölmek istemiyorum. Beni dövdü, eve kapatıp ateşe verdi, en son sokak ortasında vurarak ayağımı sakat bıraktı. Söylediği her şeyi yaptı. Şimdi de 'Çıkınca seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor. Şu anda tutuklu, bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Bu şahıs daha ne yapabilir? Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Çocuklarım için yaşamak istiyorum" diye konuştu.

ÇIKARSA HEPİMİZE ZARAR VERECEK

Kızını bir an olsun yanız bırakmayan anne Teslime Evecan (50) ise eski damadının hem kızına hem de kendilerine zarar verdiğini söyledi. Yarbi'nin serbest kalması halinde can güvenliklerinin kalmayacağını dile getiren Evecan, "Benim de boğazıma bıçak dayadı. Artık yeter. Bu kişi içeriden çıkmasın. Serbest bırakılırsa hepimize zarar verecek" dedi.

Emine Bulut, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN AYRILDIĞI EŞİNİN VURUP SAKAT BIRAKTIĞI KADIN: SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK - Son Dakika
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