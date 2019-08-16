Son Dakika Haberleri: Mersin - Baba ile oğlu denizde boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Mersin - Baba ile oğlu denizde boğuldu

1 saat önce

MERSİN'de yüzmek için denize giren Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak (9), akıntıyla açığa sürüklenerek boğuldu.

MERSİN'de yüzmek için denize giren Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak (9), akıntıyla açığa sürüklenerek boğuldu. Yanlarında bulunan bir çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam üzeri merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir (9) ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki yeğeni ile denize girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan aile, açıklara doğru sürüklendi. Denizdekilerin zor durumda olduğunu görüp suya giren vatandaşlar, ismi öğrenilemeyen çocuğu baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştığı 12 yaşındaki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, baba-oğulun cansız bedenlerine ulaşırken, sahile gelen yakınları ise gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mezitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Ziraat Bankası, Venezüela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt Köpek kavgasında baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 03:29:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin - Baba ile oğlu denizde boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]