Mersin Bakan Ersoyçukurova Bölgesel Havalimanı'na İlk Uçak Bu Ay İçinde İnecek
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilk uçağın bu ay içerisinde ineceğini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, yapımı devam eden Çukurova
Bölgesel Havalimanı'na ilk uçağın bu ay içerisinde ineceğini söyledi. Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Mersin
'e gelen Bakan Ersoy, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan
ile birlikte Kazanlı
Turizm Bölgesi'ni gezdi. Daha sonra valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kentte devam eden turizm yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazanlı bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki çalışmalar da hızlandı. Bu ay ilk uçağı piste indireceğiz. İnşallah o da hayata geçtiğinde turizm için önemli olan ana kapılardan biri de Mersin adına açılmış olacak. Geriye de bizim kalan yatırımları hızlandırıp Mersin'de turizmin stratejik bir sektör haline gelmesini sağlamak kalıyor dedi.
Bakan Ersoy, kent genelinde devam eden turizm çalışmaları ile ilgili olarak da şunları söyledi Uzuncaburç Ören
Yeri'nin yeni projesi tamamlanmak üzere, ihale aşamasına geldik. Kızkalesi
'nin aydınlatmasını deniz altından su üzerine çıkaracağız. Bu da kolay bir çalışma, sezona yetiştiririz. Antik kentteki mozaiklerle ilgili kamulaştırma var. Destek talebi var, bu da bakanlığımızca halledilebilecek bir konu. Anamurium Ören Yeri çevre düzenlemesi ve Anamur Mamure Kalesi cami restorasyonları var gündeme gelen. Çalışmaları tamamlayıp kısmi kaynak aktarımı ile bu projelerin gerçekleşmesi için desteklerimiz sürecek. 8 tane Turizm Gelişim Bölgesi var, planlama çalışmaları Nisan ayından sonra daha da hızlanacak. Önemli olan bu bölgelerin de hızlı bir şekilde turizme ve Mersin'in yatırım planlaması içine alınması. Nisan ayı içinde ön çalışmalarımızı tamamlayıp hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekenleri yapacağız. Bakan Ersoy daha sonra Lütfi Elvan başta olmak üzere; Vali Ali İhsan Su
ve milletvekilleri ile birlikte kent merkezindeki Özel Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi'ni gezdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:40 Kaynak: DHA
6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!
Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam
Gündüz İnşaatta, Akşam Seçim Çalışmalarında