MERSİN Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak - Son Dakika

MERSİN Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak

Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacakULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu: Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu'na TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AK Partili milletvekilleri eşlik etti.

İncelemelerin ardından basın açıklaması yapan Bakan Adil Karaismailoğlu, Mersin'de devam eden projelerin en kısa zamanda bitirilmesi için takipte olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye genelinde 24 olan havalimanı sayısını 56'ya yükselttiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, 30 milyon olan yolcu sayısını da 210 milyona çıkarttıklarını kaydetti.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Hava yolunu halkın yolu haline getirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, Adana ve Mersin halkının faydalanacağı Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilişkin şunları söyledi:

"Çukurova bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar tüm altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Önümüzdeki yılın başlarında havalimanı yol bağlantılarını bitirmiş olacağız. Üstyapı projelerini tamamladık. İlk etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projesini tamamladık, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyoruz. Devamında 12 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanını projelendirdik. En ince ayrıntıya kadar projelendi. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp, bu yıl içerisinde inşaata başlayıp, en geç 2 yıl içinde inşaatı tamamlama hedefindeyiz. Bunun takipçisi olacağız. Çukurova'nın özlemle beklediği, milletimize yakışır havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılıp faaliyet verecek. Burayı sadece havalimanı olarak düşünmeyin. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), deniz, limanlar, turizm, tarım, tüm sektörlere hizmet edecek değerli bir yatırım olacak. Buraya yaptığımız yatırımı katbekat geri dönüş almayı temenni ediyoruz. 2 yıl içinde uçak indirmeyi planlıyoruz.?

Adil Karaismailoğlu, Çukurova, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içerisinde hizmete açılacak - Son Dakika

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