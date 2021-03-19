MERSİN Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ilk etabı 2022'de tamamlanacak - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ilk etabı 2022'de tamamlanacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın ilk etabının 2022'de tamamlanıp hizmete açılacağını belirterek, Projemizin 1'inci ve 2'nci etap yatırımları kapsamında yolcu kapasitesini yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz dedi.

Bir dizi ziyaret için Mersin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile beraberindeki heyet, Tarsus'ta yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasını kendi içinde ulaştırma projeleriyle bağlarken, bölgemiz ve dünya ile de lojistik alanında iş birliğimizin geliştirilmesi için öncü adımlar atıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye, tarihe, bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmış, Avrupa'dan uzak Asya'ya kadar giden ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini ilan etmiştir. Tüm bu kazanımlar, hava, kara, deniz ve demiryolları ile haberleşmede hayata geçirilen cesur projelerimizin sonucudur. Türkiye'nin her noktası bu adımlardan nasibini alırken, Mersin ve Çukurova bölgesinde de yöremizin çehresini değiştirecek, geleceğe hazırlayacak stratejik adımlarla ilerliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Mersin ilimizdeki ulaşım ve iletişim yatırımları için 11 milyar 527 milyon liralık harcama yaptığımızı belirtmek istiyorum. Mersin ilimizi bölgesinde ve Doğu Akdeniz çanağında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşım, deniz ticareti ve nükleer enerji merkezi haline getirmek yolunda şimdiden önemli aşamalar kaydettik?? dedi.

'YATIRIMLARIMIZI ARTIRARAK HIZLANDIRIYORUZ'

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3'üncü reaktörün temelini attığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın alt ve üst yapı inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, Havalimanımızın inşası titizlikle sürdürülüyor. İnşaatımızı, pek çok benzer büyüklükte projede olduğu gibi 'alt yapı' ve 'üst yapı' şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldık. Havalimanının altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projemiz kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda pist ile aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapıyoruz. Yine ayrıca, 30'ar metre uzunluklarında 4 adet yüksek sürat taksi yolu ile aynı uzunluk ve sayıda bağlantı taksi yolu öngörüyoruz. Bin metreye 243 metre boyunda apron ile birlikte 464 x 120 metre ölçülerinde de özel uçak apron inşa ediyoruz. Havalimanımızın kargo terminal apronu 252 x 243 metre ebatlarında olacak. İki adet yer hizmetleri araç parkı inşa edilirken, projenin çevre tel örgüsü ile birlikte nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu da yapılacaktır. Çukurova Havalimanı'nın üst yapı inşaatlarını ise, yap-işlet-devret yöntemi ile yapıyoruz. Kamu- özel iş birliği projeleri ile genel bütçemizin yanında ilave finans kaynakları bularak yatırımlarımızı artırarak hızlandırıyoruz. Bu şekilde Son 18 yılda bütçemizin yüzde'18 ini kamu- özel iş birliği projeleri ile yaptık. Üst yapı ihalesini 20 Kasım 2020'de gerçekleştirdik?? diye konuştu.

MEVCUT YOLCUNUN YARISI KADAR GARANTİ

Bütün dünyanın koronavirüs ile savaştığı ve adeta maske savaşlarının olduğu ortamda ihalelere gösterilen olağanüstü ilginin, Türkiye'nin güven eseri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi

8 Ocak 2021'de yer teslimi yapılarak çalışmalara start verildi. 1'inci etap inşaatları için 60 bin metrekarelik İç-Dış Hatlar Terminal Binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ hizmet binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak. 1'inci etabı, inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. Yap işlet devret ihale usulü ile yapılacak üst yapı için görevli şirket toplamda 155 milyon Euro yatırım yapacaktır. Bütün kamu- özel iş birliği projelerinde olduğu gibi yapım için kamu bütçesinden hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, ihaleyi kazanan firma havalimanı inşası bitirip hizmete aldıktan sonra, işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedelini devletimize ödeyecektir. İşletme süresinin ilk 12 yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla 2 milyon 700 bin adet yolcu garantisi verilmiştir. Bu da mevcut yolcunun yarısı kadardır ifadelerini kullandı.

DEMİRYOLU BAĞLANTISI DA YAPILACAK

Bakan Karaismailoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü

Hayatlarında, vatanı ve milletinin hayrına hiçbir iş yapmamış olanların, konuşmaktan ve iftira atmaktan başka hiçbir meziyeti olmayanların projelerimizi eleştirmelerini de son derece normal karşılıyoruz. Onlar konuşmaya ve kötü siyasetlerine devem etsinler, bizler vatanımız ve milletimiz için yılmadan yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için asıl olan vatandaşlarımızın projelerimizi kullandığında duyacağı mutluluktur. Çukurova Havalimanı Projemizin 1'inci ve 2'nci etap yatırımları kapsamında yolcu kapasitesini yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, 3'üncü Etap yatırımlarına başlanacak. Çukurova Havalimanı'na şehir merkezlerinden kara ve demiryolu ile ulaşımın sağlanması için Karayolları ve Demiryolları Genel Müdürlüklerimizle birlikte, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüklerimiz koordineli olarak yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Havalimanımızın demiryolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle de bağlantı sağlanmış olacaktır. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak. Mersin ve Adana bölgesinin ticaretine, turizmine ve iş yaşamına canlılık ve hareketlilik getirecek Çukurova Havalimanımızın şimdiden ülkemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum?.