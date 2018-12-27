Mersin Bakan Varank'tan, 'Derman' Zırhlısına Tam Not

Mersin
'de Koluman Otomotiv Endüstri AŞ tarafından 5 üniversite ile birlikte gelişitirilerek prototipi üritelen yüzde 70'i yerli üretim olan zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'tan tam not aldı.
Aracın direksiyonuna geçen ve kullanma fırsatı bulan Bakan Varank, performansına tam not verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan
, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen
ve diğer ilgililerle Tarsus
ilçesi Yenice
Mahallesi'ndeki Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaret etti. Burada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kaan
Saltık'tan çalışmaları hakkında bilgi alan, işçilerle sohbet eden Bakan Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, Tüzmen ile birlikte daha sonra yüzde 70'i yerli üretim ve 8x8 özelliğine sahip, Derman adı verilen zırhlı askeri lojistik destek aracını test etti.
Araçtan indikten sonra, 'Organize sanayi bölgesi uzak değilse, bununla gidelim' esprini yapan Bakan Varank, aracın performansını çok iyi bulduğunu belirterek, Çok iyi bir araç. Direksiyonu çok hafifti, aynı zamanda 16 ton da yük taşıyor. Bu yükle beraber aracı kullanmış olduk. Bu, Ar-Ge projesi sonrası ortaya çıkmış bir ürün. İnşallah ülkemizde böyle Ar-Ge projelerini biz de TÜBİTAK olarak diğer kurumlarımızla destekliyoruz. Bu araç, savunma sanayi için geliştirilmiş bir araçtır. Yakında yurt dışında testlere gidecek. Bu tip teknolojilerle hem savunma sanayimizi hem de diğer sanayi kollarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu proje aynı zamanda Sanayi ve üniversite işbirliğinde ortaya çıkmış bir projedir. 4-5 üniversitemizin bu projeye katkısı var dedi.