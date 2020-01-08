Mersin bakan yardımcısı özkaldı, tarsus'ta hasar gören tarım arazilerini inceledi - Son Dakika
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Mersin bakan yardımcısı özkaldı, tarsus'ta hasar gören tarım arazilerini inceledi

6 saat önce

Bakan Yardımcısı Özkaldı, Tarsus'ta hasar gören tarım arazilerini incelediTARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Özkaldı, Tarsus'ta hasar gören tarım arazilerini inceledi

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarsus'a bağlı 21 mahallede 3 gün süren sağanak yağış nedeniyle 50 bin dekar alanda ekili ürünler zarar gördü, 20 bine yakın arı kovanı da sular altında kaldı. Sağanak ve fırtına dolayısıyla zarar gören kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken, zarar miktarının hasar tespit çalışmalarından sonra açıklanacağı kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı da İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Tarsus Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin, Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte afetin en çok yaşandığı Aliefendioğlu ve Mantaş mahallelerinde yıkılan seddelerdeki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı. Muhtarların sorunlarını da dinleyen Özkaldı, ekiplerin 24 saat görev yaptığını ve yaraların sarılacağını anlattı.

Mersin bakan yardımcısı özkaldı, tarsus'ta hasar gören tarım arazilerini inceledi

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
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