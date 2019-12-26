Mersin bakır hırsızları jasat tarafından yakalandı - Son Dakika
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Mersin bakır hırsızları jasat tarafından yakalandı

6 saat önce

Bakır hırsızları JASAT tarafından yakalandıMERSİN'de özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Bakır hırsızları JASAT tarafından yakalandı

MERSİN'de özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu çalan hırsızlar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Toroslar İlçesi Yavca Mahallesinde özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır çalındı. Hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve analizler neticesinde; hırsızlık olayını organize bir şekilde yapan 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şantiyeden bakır çaldıklarını ve çaldıklar bakırları hurdacıya sattıklarını itiraf eden şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mersin bakır hırsızları jasat tarafından yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
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