Mersin balığına Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünden koruma - Son Dakika

Mersin balığına Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünden koruma

12.02.2021 11:03
Mersin balığına Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünden koruma, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce (SUMAE) yürütülen "Mersin Balıklarının Yetiştiricilik Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi" ile balığın neslinin devamı amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce (SUMAE) yürütülen "Mersin Balıklarının Yetiştiricilik Tekniklerinin Geliştirilmesi Projesi" ile balığın neslinin devamı amaçlanıyor.

Mersin balıklarının yavrularının bakımı SUMAE'de yapılırken, damızlıkları ise Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki havuzlarda bulunuyor. Enstitüde yetiştirilen, görevlilerin yakından ilgilendiği mersin balıklarının boyları yaklaşık 2 metreye, ağırlıkları ise 80 kilograma kadar ulaşabiliyor.

SUMAE Müdürü Ercan Küçük, AA muhabirine, görev sahası tüm Türkiye olan enstitüde, balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, genetik, balık hastalıkları, gıda teknolojisi ve kaynak yönetimi gibi su ürünlerinin her alanında hizmet verdiklerini söyledi.

Küçük, yeni tip koronavirüs salgını döneminde de önlemlerini alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Gerek karada gerekse araştırma gemimizle denizde sektöre hizmet vermek için sahada olmaya gayret ettik." dedi.

Enstitünün 20 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı kalkan ve mersin balıkları ile Karadeniz alabalığının üretimine salgın döneminde de devam ettiğini anlatan Küçük, "Nesli tehlikede ve koruma altında olan mersin balıklarıyla ilgili yürüttüğümüz proje kapsamında ülkemiz sularında bulunan 3 yerel türün stokunu oluşturduk." diye konuştu.

"Türkiye'de ilk ve tek olmak üzere 2014 yılından beri doğal türümüz olan karaca mersininden her yıl yavru elde ediyoruz." diyen Küçük, "Bu yavruları bitme noktasına gelen stokların rehabilite edilebilmesi amacıyla doğal ortamı Karadeniz'e ve Karadeniz ile bağlantısı olan büyük nehirlere bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

SUMAE'de Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi olarak görev yapan proje lideri Tuna Özcelep de dünya genelinde doğada mersin balıklarının 27 türünün bulunduğunu, bunların tamamının koruma altında olduğunu söyledi.

Özcelep, Türkiye'de, geçmişte 6 türü bulunan mersin balıklarının bugün 3 türü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mersin balıklarının dünyada olduğu gibi ülkemizde de avcılığı yasak. Dünyada bazı ülkelerde mersin balığı yetiştiriciliği oldukça ileri seviyede. Yetiştiriciliğin büyük kısmı meşhur ve çok değerli siyah havyarı nedeniyle yapılıyor. Bunun yanında mersin balıklarından et, deri ürünleri, süs eşyası ve çok kaliteli tutkal gibi birçok ürün elde ediliyor."

Türkiye'de doğal tür olmasına rağmen, mersin balıklarının yetiştiriciliğinin istenilen seviyede bulunmadığına dikkati çeken Özcelep, "Havyar üretimi gerçekleştiren birkaç işletme mevcut. Trabzon SUMAE olarak TAGEM ile Gıda ve Tarım Örgütü destekli projelerle 2000'li yılların başından beri mersin balığı yetiştiriciliğinin altyapısını oluşturduk. 2014'te ilk defa doğal türümüz olan karaca mersin balığı damızlıklarımızdan yavru elde ettik ve bu üretim günümüze kadar sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

"Sibirya mersin balıklarından ilk defa yavru üretmeyi başardık"

Özcelep, elde edilen yavruların bir kısmının balıklandırmada kullanıldığını anlatarak, "Bir kısmı da üreticilerimize dağıtılıyor. Doğal olan diğer iki türden de damızlıklarımızın durumuna göre yakın zamanda yavru elde edebileceğimizi umuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünyada yaygın olarak havyarı için üretilen Sibirya mersin balıklarından ilk defa yavru üretmeyi başardık." dedi.

Türkiye, Trabzon, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin balığına Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünden koruma - Son Dakika


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