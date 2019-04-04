Son Dakika Haberleri: Mersin Balık Çiftlikleri Bilgilendirmesi Yapılamadı

Mersin Balık Çiftlikleri Bilgilendirmesi Yapılamadı

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftliklerinin Çevre Bilgilendirme Toplantısı (ÇED) çevrecilerin protestoları nedeni ile görevlilerin sunum yapamaması sonrası ertelendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftliklerinin Çevre Bilgilendirme Toplantısı (ÇED) çevrecilerin protestoları nedeni ile görevlilerin sunum yapamaması sonrası ertelendi.

ÇED toplantısı Yıldız düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya çevreciler, CHP İlçe Başkanı Turabi Yeşilçayır ve bazı partililer katıldı. Toplantıda zaman zaman ÇED görevlileri ile çevreciler arasında gergin anlar yaşandı. Bunun üzerine devreye giren İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, tarafları sakinleştirdi. Protestolar nedeni ile ÇED görevlileri halka sunum yapmadan ayrıldı. Protesto eden vatandaşlar olaysız dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:13 Kaynak: DHA

Anamur, Çevresel Etki Değerlendirme, Mersin, Güncel
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