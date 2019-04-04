Mersin Balık Çiftlikleri Bilgilendirmesi Yapılamadı
1 saat önce
Mersin'in Anamur ilçesinde kurulması planlanan balık çiftliklerinin Çevre Bilgilendirme Toplantısı (ÇED) çevrecilerin protestoları nedeni ile görevlilerin sunum yapamaması sonrası ertelendi.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde kurulması planlanan balık çiftliklerinin Çevre Bilgilendirme Toplantısı (ÇED) çevrecilerin protestoları nedeni ile görevlilerin sunum yapamaması sonrası ertelendi.
ÇED toplantısı Yıldız düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya çevreciler, CHP
İlçe Başkanı Turabi
Yeşilçayır ve bazı partililer katıldı. Toplantıda zaman zaman ÇED görevlileri ile çevreciler arasında gergin anlar yaşandı. Bunun üzerine devreye giren İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör
, tarafları sakinleştirdi. Protestolar nedeni ile ÇED görevlileri halka sunum yapmadan ayrıldı. Protesto eden vatandaşlar olaysız dağıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:13 Kaynak: DHA
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