Mersin Barosu Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Barosu Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Mersin Barosu Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu

7 saat önce

Mersin Barosu Erkek Basketbol Takımı, Adana Barosunun 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında sekizincisini düzenlediği 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları kapsamında barolar arasında gerçekleşen basketbol turnuvasında Türkiye ikincisi oldu.

Mersin Barosu Basketbol Takımı Türkiye ikincisi oldu, System.String[]

Mersin Barosu Erkek Basketbol Takımı, Adana Barosunun 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında sekizincisini düzenlediği 5 Ocak Kurtuluş Kupası Spor Oyunları kapsamında barolar arasında gerçekleşen basketbol turnuvasında Türkiye ikincisi oldu.


Mersin Barosundan yapılan açıklamaya göre, Mersin Barosu Erkek Basketbol Takımı, yenilgisiz çıktığı final müsabakasında, İstanbul Barosuna yenilerek turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Takım oyuncuları kupayı, iki ay önce ani vefatıyla meslektaşlarını derin üzüntüye boğan Mersin Barosu üyesi Av. Murat Demirtaş anısına ithaf etti.


Adana Adnan Menderes Spor Salonunda oynanan maçta Türkiye ikinciliğini yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mersin Barosu Basketbol Takım Kaptanı Av. Rauf Sina Aycan, "Baromuza bir kupa daha kazandırdığımız için mutlu, ancak finali kaybettiğimiz için üzgünüz. Terlerinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma ve Baro Başkanımız Bilgin Yeşilboğaz'a, yönetim kuruluna ve bizlere inanıp destek olanlara teşekkür ediyorum. Bu kupayı genç yaşta aramızdan ayrılan meslektaşımız Murat Demirtaş anısına ithaf ediyor, kendisini özlem ve rahmetle anıyoruz" dedi.


Başkan Bilgin Yeşilboğaz da Mersin Barosuna Türkiye ikincisi olma gururunu yaşatan takım oyuncularını tebrik etti. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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