Mersin Barosu Çamlıbel Sokak Festivali'nde stant açtı

Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi, Çamlıbel Sokak Festivali'nde stant açarak vatandaşlara kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan haklarını anlatan broşür dağıttı.



TOBB Mersin Kadın Girişimcileri Kurulu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen festivalde, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen, Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Tuba Akkoç ile merkez üyesi Ezgi Çakır, standa ilgi gösteren 7'den 70'e vatandaşları kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları konusunda bilgilendirdi.



Kadınların ve çocukların haklar konusunda yeterli bilince sahip olmadığını ifade eden Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Kadınlar ve çocuklar, sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgi edinmek için baromuza sıkça danışıyorlar. Karşılaştıkları şiddet ve istismarda, Mersin Barosu olarak onlara desek oluyoruz, kadınlarımızın, çocuklarımızın haklarını arıyoruz. Kentimizde düzenlenen her sosyal etkinliğin içerisinde yer alarak stant açıyoruz ve çok sayıda kadına ve çocuğa ulaşarak, onlara yol göstermiş olmamızın, bilinçlendirmemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu festival birçok amaca hizmet ediyor. Toplumsal bilinç sağlamak için çok fazla insana ulaşabiliyoruz. Festival ayrıca, Çamlıbel'i eski ruhuna kavuşturmak, Çamlıbel esnafını yeniden canlandırmak, kadın girişimcileri ve üreticileri desteklemek adına büyük önem taşıyor. Festivalin düzenlenmesine katkı sunan kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum" dedi.



Kent protokolü, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşların katıldığı, renkli görüntülere sahne olan festivalde, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stantları tek tek gezerek katılımcılarla sohbet etti. - MERSİN