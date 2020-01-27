Mersin Barosu, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Barosu, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Mersin Barosu, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

Mersin Barosu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Mersin Barosu, depremzedeler için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Mersin Barosu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, kampanyaya destek çağrısı yaptı.


Mersin Barosu Başkanı Yeşilboğaz, yaptığı açıklamada, yardım kampanyasıyla ilgili bilgi verdi. Tüm meslektaşlarını, adliye çalışanlarını ve Mersin halkını kampanyaya destek vermeye çağıran Yeşilboğaz, "Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırmak için kışlık giysi, mont, bot, çorap, eldiven, atkı, bere, uyku tulumu, çocuk bezi ile battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları, yaraların bir an evvel sarılması için meslektaşlarımızın ve tüm Mersin halkının kampanyamıza desteğini bekliyoruz. Katkı sunmak isteyenlerin belirtilen ihtiyaçları eşya olarak getirebilecekleri gibi Mersin Adliyesi 4. kat Baro Odamızda bulunan bağış kutusuna da katkı sunabilirler. Durumun aciliyeti nedeniyle yardım kampanyamız 28 Ocak 2020 salı günü saat 17.00'de sona erecektir. Kampanyamıza ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, depremden etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - MERSİN

Malatya, Elazığ, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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