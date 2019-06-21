Son Dakika Haberleri: Mersin Barosu 'Herkes için hep birlikte' oldu
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Mersin Barosu 'Herkes için hep birlikte' oldu

1 saat önce

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, İnsan Hakları Merkezi ve Engelli Hakları Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen 'Sosyal Hizmetler Çalıştayı'nda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Mersin Barosu 'Herkes için hep birlikte' oldu, System.String[]
Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, İnsan Hakları Merkezi ve Engelli Hakları Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen 'Sosyal Hizmetler Çalıştayı'nda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Yaşlılar, gençler, çocuklar, engelliler, mülteciler, toplumsal cinsiyet, sosyal yardım ve bağımlılık başlıklarıyla oluşturulan çalışma masalarında, çocuklarla ilgili Türkan Özüm Öz, engellilerle ilgili Tufan Özarslan ve Nida Sevinmiş, mültecilerle ilgili Hasan Keleşoğlu ve Funda Üvek, toplumsal cinsiyetle ilgili Derya Demir ve gençlerle ilgili Barış Arslan, sorunların çözümüne yönelik atılması gereken adımlarla ilgili projelerini sundu ve fikir alışverişi yapıldı.

Yaşları, cinsiyetleri, bedensel ve zihinsel engelleri, madde bağımlılıkları ve kimlikleri nedeniyle özel sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan hedef grupların sorunlarının tartışılıp, etkili politikalar geliştirilmesinin hedeflendiği ve 'Herkes için hep birlikte' sloganıyla hayata geçirilen çalıştay kapsamında, Mersin'de katılımcı bir anlayış ile stratejik plan belirlendi.

Çalıştayı değerlendiren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Dezavantajlı grupların sorunları var oldukça, toplumsal huzurun sağlanması, toplumun ilerlemesi mümkün değildir. Farklı kurumların güç birliği ile atılan bu adımın, kentimizin geleceği için bir umut olacağına inanıyorum" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
Mersin, Güncel
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