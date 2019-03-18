Mersin Barosu Koşusunu "Altın Kop" Kazandı

Mersin Barosu tarafından Avukatlar Haftası dolayısıyla 9. Geleneksel Mersin Barosu Koşusu düzenlendi.

Mersin Barosu tarafından Avukatlar Haftası dolayısıyla 9. Geleneksel Mersin Barosu Koşusu düzenlendi. Koşuyu Mehmet Turan'ın sahibi olduğu "Altın Kop" isimli at birincilikle bitirdi.



Adana Yeşiloba Hipodromu'nda düzenlenen koşuyu, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Sayman Kazım Yüksel, Yönetim Kurulu Üyesi Ece Kovan Demirtaş ve avukatlar birlikte izledi.



Kum pistte bin 500 metre mesafede düzenlenen yarışta, tümü erkek 5 safkan ter döktü. Koşuyu Mehmet Turan'ın sahibi, Mustafa Sınacı'nın yetiştiricisi, Fehmi Demir'in de antrenörü ve Ahmet Çelik'in Jokey olduğu 'Altın Kop' isimli at birincilikle bitirdi. Bruce Wayne ikinci, Cara Vaggio üçüncü, Kalamendo da dördüncü oldu.



Hipodromda düzenlenen kupa töreninde, kazanan atın sahibi Mehmet Turan'a kupasını Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, safkanın antrenörü Fehmi Demir'e plaketini Mersin Barosu Saymanı Kazım Yüksel, jokey Ahmet Çelik'e ise plaketini yönetim kurulu üyesi Ece Kovan Demirtaş takdim etti.



Başkan Yardımcısı Demircioğlu, 9. Geleneksel Mersin Barosu Koşusuna ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederek, koşuyu birincilikle kazanan atın sahibi Mehmet Turan'ı ve emeği geçen herkesi tebrik etti. - MERSİN

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