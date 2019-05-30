Mersin Barosu'ndan avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime kınama

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, duruşmadaki avukatın etek boyu hakkında tutanak tutturan hakime tepki göstererek, "Bu kepazelik, hukuki ve ahlaki değerlere aykırıdır" dedi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, duruşmadaki avukatın etek boyu hakkında tutanak tutturan hakime tepki göstererek, "Bu kepazelik, hukuki ve ahlaki değerlere aykırıdır" dedi.



Yeşilboğaz, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim Mehmet Yoylu'nun, avukat Tuğçe Çetin'in etek boyuna, 'dizden 15 santimetre yukarda. Mevzuata aykırı' diyerek, eteğin fotoğrafını çektirip tutanak altına aldırmasını yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.



Mersin Barosu olarak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na hakkında suç duyurusunda bulundukları Yoylu'nun görevden uzaklaştırılmasının doğru bir karar olduğunu belirten Yeşilboğaz, "Hakim Mehmet Yoylu, duruşma sırasında kadın meslektaşımızın giymiş olduğu kıyafetine ilişkin olarak, hakimlik mesleğinin kendisine vermiş olduğu yetkilerini ve haddini aşarak, meslektaşımızın etek boyuyla ilgili, taraf vekillerinin ve duruşma bekleyen avukatların beyanlarını almış, yazı işleri müdürünü huzuruna çağırmış, etek boyunun fotoğraflanarak baroya bildirilmesini istemiş, üstelik kadın meslektaşımıza taciz olarak değerlendirilebilecek bu uygunsuz ve yakışıksız davranışlarını tutanağa da geçirmiştir. Bu kepazelik hukuk ve yargı camiasında, ayrıca halkımız arasında büyük bir infial uyandırmıştır" ifadelerini kullandı.



Yoylu'nun eylem ve tutumunun, hakimlik mesleğine ve mahkemenin saygınlığına uygun düşmediği gibi, ahlaki değerlere de aykırı bir davranış olduğuna vurgu yapan Yeşilboğaz, "Bu kişi, daha önce de bir avukata saldırması nedeniyle gündemde yer almıştı. Bu hakimin ilk vukuatı olmadığı gibi, bu gidişle son olmayacağı da aşikardır. Adaleti temsil eden bu tür kişilerin hukuk camiasında barındırılmaması, mesleğimizin saygınlığı ve itibarı açısından son derece önemli ve sakıncalıdır. Mersin Barosu olarak, akıl almaz bu davranışı şiddetle kınıyor, konunun takipçisi olduğumuzu meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" diye konuştu. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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