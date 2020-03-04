Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi - Son Dakika

Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi

6 saat önce

Mersin Barosu avukatları, Tarsus'ta madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi.

Mersin Barosu'ndan madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi, System.String[]

Mersin Barosu avukatları, Tarsus'ta madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi.

Mersin Barosundan yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimde, avukatlar, Tarsus Belediyesi personeline, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına, esnafa, Tarsus Ulaşım AŞ ile Tarsus Kamyoncular Kooperatifi üyelerine hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bilgi verdi.

Barosu üyesi avukat Türkan Özüm Öz ve Yasemin Cingöz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin cezai yaptırımları da anlatıldı.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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