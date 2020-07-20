Mersin Barosu stajyer avukatları, Kurgusal Duruşma yarışmasında bölge birincisi oldu - Son Dakika

Mersin Barosu stajyer avukatları, Kurgusal Duruşma yarışmasında bölge birincisi oldu

MERSİN (İHA) – Mersin Barosunun stajyer avukatları, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından Ankara'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasında, bölge elemelerinde Akdeniz Bölgesi birincilik kupasını aldı.

MERSİN (İHA) – Mersin Barosunun stajyer avukatları, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından Ankara'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasında, bölge elemelerinde Akdeniz Bölgesi birincilik kupasını aldı.

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Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki barolardan stajyer avukatların yarıştığı ve 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan 2020 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasının ilk aşaması olan bölge elemeleri Ankara'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Elemelerde, Mersin Barosunun stajyer avukatları bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.


Yarışmaya Mersin Barosunu temsilen stajyer avukatlar Bengisu Özcan, Fatma Soyal, Halil Sabri Özkan, Melek Şaraldı, Abdulvahap Tatlı ve Abdurrahman Asan katıldı. Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Yaşa ve Takım Koçu Tesadüf Özlem Demir de yarışmada hazır bulunarak stajyer avukatlara destek verdi.


"Stajyer avukatlarımızı kutluyorum"


Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yarışmada Mersin Barosunu üstün başarıyla temsil eden geleceğin savunma neferlerini tebrik ederek, "Kurgusal duruşma yarışması, staj eğitim sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu yarışma ile stajyer avukatlarımızın ileride meslek hayatlarında katılacakları yargılama faaliyetine ve duruşmalara hazırlanmaları, ekip çalışması ve ekip halinde başarma duygusunu geliştirmeleri, tanışma ve kaynaşmaları, meslek ve meslektaş dayanışmasının temellerinin atılması amaçlanmaktadır. Bu amaçların en güzel örneğini yarışmada sergileyen ve bölge birincilik kupasını kazanan meslektaşlarımızı ve başarılarına katkı sunan yönetim kurulu üyelerimizi, stajyer avukatlarımızın gece gündüz yarışmaya hazırlanmasına büyük katkı sunan Takım Koçu Av. Tesadüf Özlem Demir'i kutluyorum. Ayrıca yarışmaya katılan tüm barolarımızı ve stajyer avukatlarımızı da tebrik ediyorum. Tarihi başarılarla dolu olan Mersin Barosu, başarısına bir yenisini daha eklemiştir. Final yarışmasında Mersin Barosunun yine üstün başarı göstereceğine inanıyorum" dedi.


Bölge birincisi olan baroların katılımıyla gerçekleşecek olan yarışma finali, 05-06 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek. - MERSİN

Türkiye, Ankara, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mersin Barosu stajyer avukatları, Kurgusal Duruşma yarışmasında bölge birincisi oldu - Son Dakika
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