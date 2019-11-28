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Mersin Barosu Tahir Elçi'yi andı

6 saat önce

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu üyeleri, 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi ölümünün 4. yılında anarak, katillerinin bulunmasını istedi.

Mersin Barosu Tahir Elçi'yi andı, System.String[]

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu üyeleri, 28 Kasım 2015 tarihinde öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi ölümünün 4. yılında anarak, katillerinin bulunmasını istedi.


Çok sayıda avukatın da katıldığı anma etkinliğinde konuşan Yeşilboğaz, "Savaşın son bulması, barışı, adaleti, insanca yaşamı savunduğu sırada öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi, ölümünün 4. yılında anmak ve hala aydınlatılmamış olan cinayetin etkin, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını bir kez daha talep etmek için buradayız. Tahir Elçi, vurulmadan dakikalar önce yaptığı açıklamasında, 'Bu tarihi bölgede, birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak mekanında silah, çatışma istemiyoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operasyonlar bu alandan uzak olsun' demişti ve ardından başına isabet eden kurşunla öldürüldü" dedi.


Yeşilboğaz, Elçi'nin sadece bir baro başkanı, bir avukat değil, barış toplumunu inşa etmek için mücadele veren örnek bir hukukçu olduğunu da belirtirken, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi. - MERSİN

Tahir Elçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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