Son Dakika Haberleri: Mersin Barosu, Yönetim Kurulu Toplantısını Anamur'da Yaptı

Mersin Barosu, Yönetim Kurulu Toplantısını Anamur'da Yaptı

32 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin Barosu, Yönetim Kurulu toplantılarını ilçelere taşıdı.

Mersin Barosu, Yönetim Kurulu Toplantısını Anamur'da Yaptı, System.String[]
MERSİN (İHA) – Mersin Barosu, Yönetim Kurulu toplantılarını ilçelere taşıdı. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ın, daha önce kararlaştırdıkları ilçelerde Yönetim Kurulu toplantısı yapma planlarını hayata geçirerek ilk toplantıyı Anamur'da yaptıklarını söyledi.

Anamur'da yapılan ve Mersin Barosu Anamur ilçe temsilcisi Av. Murat Kılıç'ın da katıldığı Yönetim Kurulu toplantısını değerlendiren Baro Başkanı Yeşilboğaz, göreve gelmeden önce, yönetim kurulu toplantılarını ilçelerde yapacaklarının sözünü verdiğini anımsattı. Yeşilboğaz, "Yönetim Kurulu toplantımızın, ilçe temsilcilerimizin de katılımının sağlanarak yapılmasıyla ilçelerde görev yapan meslektaşlarımızın yaşamış olduğu sorunların çözümüne yönelik daha verimli sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum. Disiplin dosyaları konusu hariç, gündem maddelerimizin tamamına ilçe temsilcilerimizin de katılımını sağlayıp görüşlerini alıyoruz. İlk toplantımızı Anamur'da gerçekleştirdik. İlçe temsilcimiz Av. Murat Kılıç'ın da önerilerini dikkate alarak, Anamur'daki meslektaşlarımızın beklentilerine yönelik çalışmalarımıza yön vereceğiz. Bu nedenle Yönetim Kurulu toplantılarımızı belirli periyotlarda bütün ilçelerimizde yapacağız. Mesleki sorunlarımızı ancak güç birliği ile aşmak mümkündür. Engellerimizi aşmak için hep birlikteyiz, engellerimizi birlikte aşacağız" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

Anamur, Güncel
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