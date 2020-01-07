Mersin Barosundan avukatlara 'Çocuk Adalet Sistemi' eğitimi - Son Dakika

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından merkez üyesi avukatlara, 'Çocuk Adalet Sistemi' eğitimi verildi. Eğitim sonunda avukatlara sertifikalarını veren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Çocuk adalet sisteminin temel amacı, çocukların cezalandırılması değil, topluma yeniden kazandırılmasıdır" dedi.



Mersin Barosu Gökdelen hizmet biriminde düzenlenen 'Çocuk Adalet Sistemi' eğitiminde, emekli Çocuk Hakimi ve Avukat Özcan Güven ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu sunum yaptı. İki gün süren eğitimin ilk gününde, Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukatlarla 'suça sürüklenen çocuk vakası', ikinci gününde ise 'mağdur çocuk vakası' konularında vaka destekli eğitim çalışmaları yapıldı. Ayrıca Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), Adli Görüşme Odaları (AGO) ve çocuk iletişimi ile ilgili videolar izlenerek, soru-cevap şeklinde eğitime interaktif katılım sağlandı.



Baro Başkanı Yeşilboğaz, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, çocuk adalet sisteminin temel amacının, çocukların cezalandırılması değil, topluma yeniden kazandırılması olduğunu söyledi. Yeşilboğaz, "Çocuk adalet sistemi yargı reformu kapsamında yeniden ele alınmalıdır ve temelinde çocuk hakları, çocuğun yüksek yararı ilkesi esas alınmalı ve 'çocuklar için adalet' talepleri artık son bulmalıdır. Bu eğitimi önemsiyoruz. Çünkü CMK'da çocuklarla ilgili görev alacak olan avukatlarımıza, bu sertifikaları alma zorunluluğu getirdik. Mersin'de çocuklara haklarının teslim edilmesinde bu eğitimlerimiz önemli rol oynamaktadır. Eğitimi düzenleyen Çocuk Hakları Merkezimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Eğitimin sonunda Yeşilboğaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahçe İnanoğlu Deprem, Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Burcu Düzen'e ve eğitimcilere plaketlerini takdim etti. Ardından avukatlara katılım sertifikası verildi. - MERSİN