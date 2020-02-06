Mersin başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Başı plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silifke İlçesi Atik Mahallesi'nde yavru bir köpeğin başında plastik olduğunu gören vatandaşlar, çıkartmak için bir süre uğraş verdi. Bidon, köpeğin başından bir türlü çıkartılamayınca vatandaşlar, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeğin başını kısa sürede bidondan çıkardı. Korktuğu gözlerinden belli olan yavru köpek, kurtarıldıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.