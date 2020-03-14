MERSİN Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MERSİN Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

MERSİN Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandıMERSİN'de, bir iş yerinden 3 cep telefonu çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen F.G. (24), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı

MERSİN'de, bir iş yerinden 3 cep telefonu çalarken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen F.G. (24), polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde iş yerinin camını kırarak içeriye giren kimliği belirsiz hırsız, tanınmamak için başına montunun kapişonunu geçirerek, masa üzerinde duran cep telefonlarını çaldı.

İş yeri sahibinin hırsızlık olayını bildirmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapı camını kırıp iş yerine girerek telefonları çalan şüphelinin F.G. olduğunu belirledi. Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN Başına kapüşon geçiren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Akdeniz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
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