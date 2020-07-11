Mersin basını Ender ağabeyini kaybetti - Son Dakika

Mersin basını Ender ağabeyini kaybetti

MERSİN (İHA) – Mersin basınının kıdemli gazetecilerinden, hayvan ve çevre dostu Ender Erdemil, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MERSİN (İHA) – Mersin basınının kıdemli gazetecilerinden, hayvan ve çevre dostu Ender Erdemil, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gazeteci Erdemil'in vefatı, Mersin'de büyük üzüntüyle karşılandı.

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Mersin'de uzun yıllardır gazetecilik yapan, birçok yerel gazetede köşe yazıları yazan, özellikle sokak hayvanlarına büyük sevgisiyle tanınan, Güncel Mersin İnternet Gazetesi imtiyaz sahibi Ender Erdemil, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 67 yaşında yaşama veda etti. Bir süre önce akciğer kanserine yakalanan Mersin basınının 'Ender ağabeyi' Erdemil, hastalıktan kurtulmak için mücadele ediyordu. Mersin'de geniş kesimler tarafından tanınan ve çok sevilen Erdemil, son günlerde rahatsızlığının artması üzerine Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Erdemil, dün akşam saat 22.00 sıralarında, doktorların çabalarına karşın kurtarılamayarak yaşama gözlerini yumdu.


Bedenini, tıp eğitiminde kullanılması amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine kadavra olarak bağışlayan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Erdemil için cenaze töreni düzenlenmeyecek. Erdemil'in ablası da birkaç yıl önce vefat eden ablası da bedenini kadavra olarak bağışlamıştı.


Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu akşam saat 18.00'de cemiyette Ender Erdemil için taziye programı gerçekleştirilecek. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin basını Ender ağabeyini kaybetti - Son Dakika
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