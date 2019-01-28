Son Dakika Haberleri: Mersin Basınının Acı Günü

Mersin Basınının Acı Günü

49 dakika önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de yayın yapan Çukurova Ekspres internet gazetesinin sahibi Gazeteci Burak Karataş'ın 16 yaşındaki oğlu Buğra Karataş, iki yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

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MERSİN (İHA) – Mersin'de yayın yapan Çukurova Ekspres internet gazetesinin sahibi Gazeteci Burak Karataş'ın 16 yaşındaki oğlu Buğra Karataş, iki yıldır mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Mersin basınında uzun yıllardır görev yapan Burak Karataş'ın oğlu Buğra Karataş, iki yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ediyordu. Adana'da özel bir hastanede 128 gündür tedavi gören genç Buğra, dün akşam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Henüz 16 yaşında hayata veda eden Buğra, bugün Muğdat Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Burak Karataş'ın çok üzgün ve bitkin olduğu cenaze törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilçe belediye başkanları, Mersin iş dünyasından çok sayıda temsilci ile Mersin basın camiasından çok sayıda gazeteci katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Eski Mezitli Mezarlığı'na götürülen Buğra Karataş'ın cenazesi, burada gözyaşlarıyla toprağa verildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Çukurova, Karataş, Mersin, Güncel
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