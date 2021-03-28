MERSİN Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaret - Son Dakika

MERSİN Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaret

28.03.2021 16:27

Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaretMERSİN'de, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mersin Mikrofinans Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamındaki mikro kredi desteği sayesinde, 10'uncü Citibank 'Umut...

Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaret

MERSİN'de, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mersin Mikrofinans Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamındaki mikro kredi desteği sayesinde, 10'uncü Citibank 'Umut Vaat Eden Kadın Girişimci Ödülü'ne layık görülen Fatma Kalkan ve kızı Emine Kalkan'ı, atölyelerinde ziyaret etti.

Başkan Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi ile TİSVA Mersin Mikrofinans Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamındaki mikro kredi desteği sayesinde demirci ustası olarak çalışan kadın girişimci Fatma Kalkan ve ailesini atölyelerinde ziyaret etti. Başkan Gültak, yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Mikro krediden faydalanıp evine katkıda bulunan Fatma Hanım işini büyütmüş. Kızları Emine'yi de bu yolda yetiştirmişler. O da bir yandan bu işin mesleğini okuyor bir yandan da alaylısı sayılır. İnşallah ileride güzel okullarda okuyup mühendis de olur" dedi.

Proje kapsamında Mersin'de 927 kadına, 3 milyon 200 bin lira civarında mikro kredi desteği sunulduğunu ifade eden Başkan Gültak, "Bu kadınlarımız bu kredileri kullanarak evlerine katkıda bulunuyor. Fatma hanım hem anne, hem eş hem de iyi bir iş kadını olarak kendini yetiştirmiş. Eşine, ailesine ve çocuklarına destek oluyor. Akdeniz Belediyesi olarak biz kadınlarımızın her zaman yanında olduğumuzu söylemiştik. 2 tane kadın kooperatifimiz var. Bunların satış noktalarında her türlü ürünlerini satmayı da teşvik etmiş durumdayız. Dolayısıyla kadın üretip eve katkıda bulunduğunda hem özgüveni yükseliyor hem de aile içinde daha mutlu oluyor. Böyle mutlu bir aileden mutlu çocuklar yetişiyor. Mutlu bir aile mutlu bir toplum, kuvvetli bir cumhuriyet demektir. Mikro kredi ile bu imkanlar sağlandığı için vakfımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fatma Kalkan'ı özellikle çalıştığı atölyesinde ziyaret ettiğine vurgu yapan Başkan Mustafa Gültak, "Bizler bu hanımefendileri tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Hatta anne kızın azmini tüm dünyanın duyması gerekiyor. Kadınların her işi yapabileceklerini, her işin altından kalkabileceklerini, yeteneklerini sergileyebileceklerini ispatlayacağız. Bütün kadınlarımız çok güçlü ve her şeyi yapabiliyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi ve kızı ile birlikte aynı atölyede çalışan 3 çocuk annesi Fatma Kalkan da "2013'te mikro kredi ile tanıştım. Mikro krediden aldığım kredi sayesinde eşime destek oldum. Kızım da bize dahil oldu. Bu konuda birçok ödül aldık. Son olarak Citibank Umut Vaat Eden Kadın Girişimci Ödülü'ne layık görüldüm. Çok gururluyum. Başta Akdeniz Belediyesi olmak üzere, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'na da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Girişimci Fatma Kalkan'ın 19 yaşındaki kızı Emine Kalkan ise 8 yıldır ailesi ile beraber aralıksız çalıştığına dikkat çekerek, "Mesleki Eğitim Merkezi'nde bu bölümde okuyan tek kız öğrenciyim. Mersin'de de Ahilik Haftası'nda kalfa olarak birinci seçildim. Ödülümü de Valimiz Ali İhsan Su'dan aldım. Anneme ve babama desteğim her zaman sürecek. Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Mustafa Gültak ile demir döven Fatma Kalkan, iş makinesi bilyesinden yaptıkları satır ve bıçakları da tanıtarak, yurt içi ve yurt dışından da sipariş aldıklarını dile getirdi.

MERSİN Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaret
MERSİN Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaret
MERSİN Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaret
MERSİN Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaret

Türkiye, Akdeniz, Mersin, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Başkan Gültak'tan ödüllü kadın demirciye ziyaret - Son Dakika


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