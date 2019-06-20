Son Dakika Haberleri: MERSİN Başkan Kılınç Caretta carettaları biz koruyacağız
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MERSİN Başkan Kılınç Caretta carettaları biz koruyacağız

18 dakika önce

Başkan Kılınç Caretta carettaları biz koruyacağızMERSİN'de, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama bölgesine yakın bir alanda uygulanacak olan mesire yeri projesinde kumsala toprak döküldüğü iddialarına ilişkin, Kumsala asla toprak dökmedik.

Başkan Kılınç Caretta carettaları biz koruyacağız
MERSİN'de, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yuvalama bölgesine yakın bir alanda uygulanacak olan mesire yeri projesinde kumsala toprak döküldüğü iddialarına ilişkin, Kumsala asla toprak dökmedik. Caretta carettaları biz koruyacağız dedi.
Başkan Kılınç, iddiaların ardından gazetecilere bölgeyi gezdirdi. Düzenlediği basın toplantısında da iddiaları yanıtlayan Kılınç, caretta yuvalarını tek tek tespit ettiklerini söyledi. Medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Kılınç, Asla bir kamyon bile kum almadık. Kumsala asla toprak dökmedik. Toprağın üzerine döktük. Bizim niyetimiz aslında öbür taraftan girmekti ama öbür tarafın tapulu arazi olduğunu gördük. Oradaki bütün yuvaların yerini tespit ettirip hepsinin üzerine kafes koydurduk. 'Burası caretta caretta yuvasıdır' diye tabelalar hazırlattım. O tabelaları da Pullu'dan Ören'e kadar tüm yuvalara asacağım. Işıklandırmayı denize doğru değil, ters tarafa yapacağım diye konuştu.
Kendisinin caretta düşmanı ilan edenlerin olduğunu kaydeden Kılınç, Doğa dengesine inanan insanım. Allah'a inancım odur. Çünkü dinimizde, 'Çok oynamayın' diyor. Buna inanarak yapanlardanım. Çünkü dengenin birini kopardığın vakit, diğer dengelere zarar geleceğini bilirim. Doğa ile insana hizmet arasında denge kurmak zorundayız. Caretta carettaları biz koruyacağız ifadesini kullandı.
MERSİN Başkan Kılınç Caretta carettaları biz koruyacağız
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
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