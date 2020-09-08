MERSİN Başkan Seçer'e 'Emek Ödülü' - Son Dakika

Başkan Seçer'e 'Emek Ödülü'

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Tiyatro Dergisi 8'inci Emek ve Başarı Ödülleri'nde Emek Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl 8'inci kez düzenlenen Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'ne değer görülenler açıklandı. Onur Ödülleri kategorisinde Nevra Serezli, Ediz Hun, Oya Başar ve Özen Yula gibi usta isimler yer alırken, Emek Ödülü'ne ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer layık görüldü.

Yılın Genel Sanat Yönetmeni kategorisindeki ödülün sahibi ise başarılı çalışmalarıyla Türkiye'de yankı uyandıran Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak oldu.

Başkan Seçer'e tiyatro alanında ödül getiren çalışmaların başında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun yeniden yapılandırılması gösterildi. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na, bir dönem Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nü de yürüten, soprano sanatçısı Bengi İspir Özdülger'i atayarak Mersin'in sanat ve kültür hayatına yeni bir soluk getirdi.

Başkan Seçer, hemen ardından da Şehir Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmenliği koltuğuna usta rejisör Murat Atak'ı getirerek tiyatro ve sinema dünyasının dikkatini Mersin'e çekti. Temmuz ayı sonunda ise Şehir Tiyatrosu'nun oyuncu ve teknik elemanlarının belirlenmesi için 4 gün süreli bir sınav gerçekleştirildi. Jüri koltuğunda Cihan Ünal, Tomris Çetinel, Özlem Ersönmez, Mehmet Yılmaz, Galip Erdal ve Mehmet Yaşayan gibi usta isimlerin yer aldığı sınava 231 aday katıldı. Sınavların ardından Şehir Tiyatrosu'na 10'u oyuncu, 12'si ise teknik ekip olmak üzere 22 yeni yol arkadaşı katıldı. Mersin Şehir Tiyatrosu'nun bu adımı da yurt genelinde tiyatro camiasında ilgiyle ve mesleğe saygınlık kazandırdığı için takdirle izlendi.

Şehir Tiyatrosu'nun yeni sezondaki ilk temsiline katılan Başkan Seçer, "Çağdaş, modern, insanların birbirini sevdiği saydığı, birbirini renginden, mezhebinden, meşrebinden, dilinden, inancından dolayı öteki görmediği bir kent yaratmak istiyoruz. Modern bir kent, çağdaş bir kent, sanat kenti, kültür kenti, kardeşlik kenti Mersin'i yaratmak istiyoruz. İşte, bu kadrolarla yaratacağız" demişti.