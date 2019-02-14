Mersin Başkanlarından Ne Bekliyor" Çalışması

Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, "Mersin başkanlarından ne bekliyor" temalı arama konferansı çalışmasını tamamladıklarını belirterek, sonuçlarını belediye başkan adaylarına ileteceklerini belirtti.
Kızıltan, çalışmanın tamamlanması dolayısıyla bir otelde düzenlenen toplantıda, 5 Aralık
2018'de düzenledikleri 2 farklı oturumda, 200 kişiyle görüştüklerini söyledi.
Arama konferansı çalışmasına, MTSO meslek komiteleri, meslek kuruluşları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kültür sanat kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığını ifade eden Kızıltan, "Bu sonuçları kentin kurumlarıyla, plancılarla, uzmanlarla istişare ederek daha etkin, tarafsız ve bilimsel hale getirmeye çalıştık." dedi.
Kızıltan, çalışmada, 5 temel konu başlığının ortaya çıktığını belirterek, "Bu alanlarda öne çıkan, en çok dile getirilen ortak tespit ve önerilere baktığımızda 5 temel alan oluştu. Bunlar, yönetim, yöneticiler ve işbirliği, ulaşım, kentsel dönüşüm ve alt yapı, eğitim ve insan, sosyal sorunlara çözümler." diye konuştu.
Temel başlıklardan "Yönetim, yöneticiler ve işbirliği"nin altında, master planlarının hazırlanması, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve ortak akıl işbirliği kurulları, yatırımcılarla ilişkilerin güçlendirilmesi gibi maddelerin yer aldığını aktaran Kızıltan, şunları kaydetti:
"Ulaşım konusunda da raylı sistem ve otobüs gibi toplu taşımaya gereken önemin verilmesi, özellikle çarşıdaki caddelerde otopark sorununa çözüm bulunması, alternatif ulaşım araçlarının kurgulanması, bisiklet gibi çevre odaklı ulaşım planlaması yer alıyor. Kentsel dönüşüm ve altyapı konusunun alt maddelerinde de altyapı sorunlarından kaynaklı felaketlerin önüne geçilmesi, kentsel dönüşümün ada bazlı, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla birlikte bütüncül planlanması, turizm yatırım alanlarının planlanması, sektörel bazlı altyapı planlamalarının tamamlanması yer alıyor. Bu noktada önemli olan şey, imar planlarının sadece konut amaçlı rant sağlayan değil, üretime, ticarete, yani ekonomiye can verecek yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var. Yeni ekonomi bölgeleri, sanayi ve ticaret bölgeleri imarda ilk düşünülmesi gereken şeyler olmalıdır."
Kızıltan, kentin estetik tasarımında Akdeniz
ruhunun hissedileceği bir mimarinin öne çıkarılması gerektiğine işaret ederek, tarihi dokuların bir güzergah halinde planlanması gerektiğini vurguladı.
Sunumunda, diğer başlıkların ara maddelerini de katılımcılarla paylaşan Kızıltan, çalışmanın kentteki belediye başkan adaylarına iletileceğini sözlerine ekledi.