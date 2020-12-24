Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı. - Son Dakika

Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.
24.12.2020 13:39
Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.
Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı.
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