Mersin Başsavcılığına Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Başavcılığına Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Başsavcılığına Önder Yeniçeri atandı. - Son Dakika

Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı

Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu

Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti

Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar