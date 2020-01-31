Mersin belediye ekipleri okulları ilaçlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin belediye ekipleri okulları ilaçlıyor - Son Dakika

Mersin belediye ekipleri okulları ilaçlıyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, yarıyıl tatilinde okulları haşerelere ve diğer zararlılara karşı ilaçlıyor.

Mersin belediye ekipleri okulları ilaçlıyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, yarıyıl tatilinde okulları haşerelere ve diğer zararlılara karşı ilaçlıyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, zararlılara karşı mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, Tarsus merkez ve bağlı mahallelerde bulunan tüm okulları ilaçlıyor. Yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunlaştırılan çalışmalar kapsamında, Tarsus merkez ve bağlı mahallelerde bulunan 150 ilkokul, ortaokul ve anaokulu ile 23 lise, program dahilinde ekipler tarafından titiz şekilde ilaçlanıyor ve dumanlama faaliyeti gerçekleştiriliyor.


Çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için ilaçlama faaliyetleri yürüten ekipler, karasinek, larva, fare ve sivrisinek başta olmak üzere diğer zararlılara karşı okulların iç bölümlerini, depo alanlarını, lavabolarını ve tuvaletlerini, bahçe bölümünde bulunan çöp kovalarını, oyun alanlarını ve diğer eklentilerini ilaçlıyor.


70 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Tarsus ve bağlı mahallelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler, hassas olan bölgelerdeki okulları ise ikinci kez ilaçlıyor. İlaçlama ekipleri okulların yanı sıra kanalizasyon, kamuya açık alanlar ve kırsal mahallelerdeki ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi
Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Olası Marmara depremiyle ilgili korkutan tahmin: 7.6 büyüklüğünde deprem olabilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin belediye ekipleri okulları ilaçlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]