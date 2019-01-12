Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk Oldu

Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ufuk Onuk seçildi.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ufuk Onuk seçildi.



Eski Başkan Melih Aydoğdu'nun BJK yönetim kuruluna girmesinin ardından Mersin Beşiktaşlılar Derneği, olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu belirledi. Genel kurulda Ufuk Onuk, oy birliği ile yeni başkan oldu. Genel kurul sonrasında açıklama yapan Onuk, önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Derneğin, kentte 1992 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Onuk, Mersin'de Beşiktaş'a verilen desteği daha çok artırmayı amaçladıklarını söyledi. Dernek olarak birlik ve beraberliklerini sürdürmenin yanı sıra Beşiktaş'a gönül veren Mersinlileri bir çatı altında topladıklarını aktaran Onuk, "Önümüzdeki süreçte daha aktif çalışarak Mersin'in sesini daha güçlü duyurmak istiyoruz" dedi.



Yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: "Alper Uysal, Erol Dibo, Dilek Kurtuluş, Göksel Çat, Serkan Uzunadam, Ali Çıkaran, Murat Mercan, Sercan Çelikcan, Burçin Köksal, Baran Korkmazoğlu." - MERSİN

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